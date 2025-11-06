還想選市長？反年改會議謝龍介「公然睡翻照」曝光 周軒開酸：令人動容

政治中心／李紹宏報導

藍白強推反年改法案引發質疑，今（6）日立法院司法法制委員會續審，沒想到意外捕捉到立委謝龍介閉眼仰頭，心情看起來相當舒適，讓政治工作者周軒傻眼，「為了等候最後的表決，一路堅持到最後的堅毅身影」，並開酸真是令人動容！

國民黨強推反年改法案，引發爭議。（圖／翻攝自周軒臉書）

對於《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，國民黨團主張物價上漲，但退休軍公教年金卻調降，恐讓退休者晚年生活吃緊，因此本次修法目的在「停砍」而非「回復」過去水準；司法法制委員會今日續審。

廣告 廣告

國民黨立委謝龍介在反年改法案會議中睡得香甜。（圖／翻攝自周軒臉書）

在會議當中，沒想到國民黨立委謝龍介疑似置身事外，閉眼仰頭，畫面全被相關人士拍下，讓政治工作者周軒趕緊發布「立院速報」，不僅諷刺謝龍介立委有著堅毅身影，更嗆「想必藍白的支持者，看了這位委員這樣子為把年改改回去的努力，也會為之動容」！

圖文一出，超過4000名網友按讚，引起一陣激烈開酸，「TMD，一個20萬可以睡成這樣，領薪水的不想表現，想下班還要看別人臉欸」、「藍白紅都是言謊子孫甚至圓謊子孫同一套路，中國人面厚心黑與生俱來不必學。臺灣的AI厲害，可惜趕不走中國的BI（悲哀）」、「這種浪費公帑，上班夢周公的，才是先扣薪水吧」、「拿人民納稅錢打嗑睡睡是可以的嗎」、「冷氣吹得舒適，閉上眼跟秘雕摸兩圈等表決」。

更多三立新聞網報導

5月稱她已出局…蘇巧慧戰新北市長 民進黨直接打臉吳子嘉

「江湖一點訣說破不值錢」 他爆台中市府豬瘟危機處理SOP只有一個字

豬瘟解封日恐延後？中市府偷清消遭陳駿季斥魯莽 周軒：和全台豬農為敵

陳時中：已要求台中市政府週二下午3時前，提出完整疫調報告

