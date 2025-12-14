還想閃兵？兵役體位將加嚴！ 她笑：王大陸功在國家，必須申請忠烈祠

記者李鴻典／台北報導

藝人閃兵案是2025年度新聞之一，相關話題不斷；國防部12日預告修正「體位區分標準修正草案」，草案除將替代役區分A、B兩級外，未來僅BMI大於45或身高未達144公分免役。另外，中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，且得住院1至3天、接受24小時連續血壓測量。對此，財經網美胡采蘋嘲諷，「王大陸根本2025年度藝人，功在國家，必須申請忠烈祠。國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）」。

胡采蘋今（14）天晚間發文引述相關報導表示，感恩讚嘆，國防部修正免役體位，BMI要大於45或身高未滿144才免役，高血壓住院1-3天、24小時背血壓計，扁平足、拇趾內外翻拉高標準，未來服替代役，不再免役。

胡采蘋說，王大陸一人搞倒33人，還有一大堆藝人跑出來自首偽造病歷，目前戰績接近40人。

胡采蘋進一步表示，王大陸並且改變了台灣兵役制度，免役標準全面收緊，體檢流程嚴格化，「根本2025年度藝人，功在國家，必須申請忠烈祠。國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）」。

