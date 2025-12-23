「還我小黑！」恨鄰舉報捕流浪狗 愛爸愛媽半年蛋洗鄰宅25次

恨鄰舉報捕流浪狗，愛爸愛媽竟半年「蛋洗」鄰宅25次遭判刑。示意圖／PIXABAY

高雄陳姓女子與友人黃男長期在住處附近餵養流浪狗，去年陳女懷疑鄰居吳男妻子向「愛狗人協會」通報抓捕流浪狗，導致其中1隻狗下落不明，竟自去年1月到5月間，與黃男頻繁在半夜前往鄰居門口丟雞蛋，次數多達25次，嚴重影響吳男一家居住安寧。高雄高分院審理後認為兩人行為已構成刑法強制罪，判陳女、黃男各處5月、3月徒刑，均可易科罰金定讞。

判決指出，40多歲的陳女與友人黃男平日有在高雄市小港區住處附近餵養流浪狗的習慣，陳女認定鄰居吳男妻子曾在前年底惡意引誘她平時照顧的3隻流浪狗，並通報「愛狗人協會」來抓捕，導致其中1隻狗「小黑」下落不明。陳女對此懷恨在心，夥同黃男前往吳男住宅前丟雞蛋洩憤。陳女到案時說，她根本沒有考慮丟雞蛋的時間，如果剛好回家的時間方便，還有半夜睡不著覺，或是想到我的狗很生氣的時候，就會去丟雞蛋等。

檢方偵查後依強制罪起訴陳女與黃男，法院審理時，兩人雖坦承有丟雞蛋行為，但否認此舉構成強制罪，辯稱動手前都有先出聲喊叫，確認吳宅內沒人回應才砸蛋。兩人的律師也補充指出，雞蛋體積小且蛋殼脆弱，與屋內客廳隔著車庫，吳家人難以聽聞撞擊聲等。

但吳家父子痛批，陳女等人砸蛋行為已嚴重干擾其生活，「每天晚上都擔心他們會不會來，老是守著監視器沒辦法好好睡覺」，且深夜砸蛋到早上發現均已凝固發出惡臭得費力清理，更讓全家人身心俱疲。

高雄高分院調查後認為，陳女二人行為長達半年且次數多達25次，顯已妨害鄰居行使居住安寧的權利，依共同犯強制罪判兩人各5月及3月有期徒刑，並駁回陳女緩刑之請求，全案定讞。



