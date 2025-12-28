還我母語運動37週年 客家貢獻獎表揚跨世代守護者

為表彰長期投入客家事務、貢獻卓著的傑出人士，客家委員會今天（28日）在臺北圓山大飯店舉行「2025 客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」。今年共頒發「客家貢獻獎」13 名，以及「客家事務專業獎章」84 名。其中，「特別貢獻獎」得主包括長年投入自然生態研究與環境教育的徐仁修、致力推動人權教育的陳欽生，以及長期關注公共事務與性別議題的葉菊蘭，得獎人以不同領域的專業與行動，為客家文化與臺灣社會發展留下深遠影響。

出席頒獎典禮的賴清德總統致詞時表示，今天不僅是「還我母語運動」37 週年紀念日，也是「全國客家日」，選在這一天表揚長期為客家文化付出心力的各界人士，格外具有象徵意義。

賴清德指出，文學家鍾肇政曾說過：「沒有客家話，就沒有客家人」，客語諺語也提醒大家「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言；寧賣祖宗坑，莫忘祖宗聲」，語言與文化正是族群認同的根本。今年榮獲客家貢獻獎的 13 位跨世代、跨領域得獎人，長年以不同專業與方式守護客家文化、傳承客家精神，讓臺灣的文化樣貌更加多元、更加豐富。

賴清德總統表示，上任後推動「新時代客家文化政策」，也就是「客家六三箭」，持續為客家注入新動能。包含今年 4 月客委會成立「客家青年諮詢委員會」，鼓勵更多青年參與公共事務，讓客家政策更具活力與創意；同時擴大客語數位應用，透過新工具、新形式，讓客語更生活化、扎根更深。政府也在全國設立超過 550 站「伯公照護站」，結合文化傳承與社區營造，並推動「客庄移居」等計畫，打造青年願意返鄉、客庄持續活絡的環境。

賴清德進一步指出，政府透過「客食 HA-FOOD」計畫，攜手十多家國內外企業推出客家風味新品，支持青年廚師走向國際，讓客家飲食登上世界舞臺；同時，客家影視音產業在國內外屢獲肯定，客家文學也持續在國際發光。未來將透過影視、藝術與文化外交，讓臺灣客家的聲音被世界聽見。此外，今年起發行超過 28 萬 5,000 份「客家幣」，促進語言互動並帶動地方經濟，進一步以客語為核心發展觀光與產業，打造「講客消費生活圈」，讓客家文化在日常生活中持續傳承、向下扎根。

