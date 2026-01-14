還打嗎？川普獲報稱「伊朗停止殺戮」！美中東軍事基地仍動作頻頻

國際中心／彭光偉報導

川普公開支持伊朗人民持續抗爭，揚言伊朗政府將會付出慘痛代價。（圖／翻攝畫面）

美國總統川普針對伊朗局勢發表最新談話，表示接獲消息指出，伊朗當局已停止對示威民眾執行死刑，但他強調消息仍需進一步查證，而美軍在中東地區的軍事調動持續進行。

川普在白宮橢圓辦公室接受訪問時表示：「我們被告知伊朗的殺戮行為正在停止，目前沒有執行死刑的計畫。這是來自可靠的消息來源，我們會持續查證此事。」

儘管川普表示伊朗部隊示威群眾執行死刑，但美軍在該區域的戰略部署並未停止。根據長期關注軍事動態的開源情報帳號「OSINTdefender」指出，美國空軍已開始將軍機撤離位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。監測畫面顯示，至少有6架KC-135R/T「同溫層」空中加油機（Stratotanker）陸續飛離該基地；外界分析，此舉可能涉及美軍應對伊朗潛在行動的戰術調整。

