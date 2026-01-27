還拖！川普不滿南韓國會卡關 升關稅至25%

美國總統川普27日一大清早又再補一刀，他突襲發文，點名南韓總統李在明。（圖／美聯社）





美方承諾給台灣企業半導體及衍生品關稅最優惠待遇，已讓南韓當局壓力山大，沒想到美國總統川普27日一大清早又再補一刀，他突襲發文，點名南韓總統李在明，痛批美韓去年11月早就談好關稅協議，但法案仍卡關在南韓國會，遲遲未批准。對此，川普將調高南韓的對等關稅，從原先貿易協議達成的15%調漲到25%。

KBS新聞報導：「美國總統川普表示，將針對南韓對等關稅，包括汽車等產品，再次調升回25%的標準。」

南韓還真的是晴天霹靂，美國總統川普選在南韓時間一大早突襲，在社群發文，痛批南韓國會，還點名南韓總統李在明，對韓對等關稅一口漲回25%。

廣告 廣告

南韓KBS華府特派員：「川普反問道，去年7月已跟李在明總統達成一項優異的協議，去年10月訪韓時，也再次確認了相關條件，為什麼南韓國會至今還不批准。」

川普來勢洶洶，強調由於南韓國會沒將這項歷史性的貿易協定立法化，美方要針對汽車、木材、藥品在內的所有產品，關稅一律從15%調漲到25%。美國總統川普（2025.11）：「你們看到南韓，是如何對待我們的了吧？我們再次贏得了尊重。」

要的是尊重與履行條約，李在明辦不到，川普乾脆直接砲轟南韓立法機構，因為韓美去年11月簽署韓美策略性投資諒解備忘錄，兩國約定，只要將法案交到南韓國會，美國隨即讓對等關稅措施回溯生效，南韓國會11月中開審對美投資特別法。

但過了兩個多月，美國關稅都降了，法案還卡在南韓國會沒通過，也讓川普氣噗噗，要殺雞儆猴，對南韓極限施壓的同時，也是對剛剛談好對等關稅的台灣以及歐盟等國，同樣是一記警鐘。

更多東森新聞報導

韓國會未通過協定遭美加稅 美商會：不希望台灣發生

川普對韓下重手「關稅15→25%」 學者示警：台灣不通過恐遭同樣下場

中國調高關稅！鳳梨釋迦外銷受阻 農糧署出招了

