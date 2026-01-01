即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

民眾黨主席黃國昌近期推出寫真集，大秀自己減重有成的健身與飲控成果，但卻遭到不少網友質疑，甚至有人稱他疑似有注射「瘦瘦針」，但他本人日前已嚴正駁斥，而他的柔術教練也替他說話，稱訓練過程黃國昌曾多次嘔吐。對此，黃國昌今（1）日回應，民進黨側翼的酸言酸語，請大家不要放在心上，一笑置之就好了。





今早10時，黃國昌前往板橋435藝文特區，出席新北市元旦升旗活動，與同場的新北市長侯友宜、副市長劉和然等人禮貌性互動，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

針對遭網友質疑健身成果、是否有打「瘦瘦針」等議題，黃國昌簡短表示，民進黨側翼的酸言酸語，大家都根本不要放在心上，一笑置之就好了，比較重要的是大家多運動，保持身體健康精神好，這才是最重要的，祝福大家新年快樂。

至於談及對新北市的期許，他則指出，相信今年新北一定也會變得愈來愈好。









原文出處：快新聞／還推寫真集！健身有成遭質疑「有打瘦瘦針」 黃國昌直球回應了

