還敢亂講？43歲台中男稱「大規模隨機殺人」遭逮 深夜羈押禁見

又來一個！在張文行兇案震動台灣社會後，網路上出現數起放話模仿的言論，警方不敢大意，全面偵辦逮人；前（20）天一名留言表示也要大規模隨機殺人的43歲台中男子，就遭警方逮捕；昨（21）天深夜法院裁定羈押禁見。

無聊當有趣？張文行兇案件震驚國際，隨後陸續出現幾起揚言效仿的案件；其中有一名網友rleioutalf710902，在threads上PO文稱「原計畫5點到7時進行大規模隨機殺人事件」、「不是快閃中山站站外」、「難怪同夥表示失敗」等言論，遭其他人檢舉後，檢警立刻展開偵辦。

中檢調查後發現，涉嫌留言恐嚇公眾的是43歲張姓男子；經被告同意，帶同員警返回其位於台中市清水區之住處執行搜索，當場查扣手機1 支（含SIM 卡1 張），進行數位鑑識及比對分析，釐清被告之犯罪動機及犯罪情節。

張男昨晚解送至署，經檢察官綜合相關證人證述、警方製作之數位證物勘察報告、Meta公司回覆資料及扣案手機等證據，認定其涉犯刑法第151條之恐嚇公眾及第305條之恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串共犯、逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

中檢嚴正呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體張貼、留言或轉傳任何恐嚇公眾安全之言論，以免觸法並造成社會恐慌。該署對於任何危害公眾安全之不法行為，必將依法從嚴從速究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與人民生命安全。

張男言論涉嫌恐嚇公眾遭逮。（圖／擷取自threads）

