還敢囂張？馬杜洛曾嗆美國「膽小鬼來抓我」 白宮曝影片1句酸爆

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍也於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），對委內瑞拉發動突擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。值得關注的是，馬杜洛貴為總統之尊，美方一點面子都沒留，不僅釋出他遭逮捕畫面，甚至白宮也在IG貼出了馬杜洛去年8月公開嗆美國「來抓我啊」的影片。

美國白宮釋出委國總統馬杜羅去年囂張要美國快抓他的片段。（圖／翻攝自IG @whitehouse）

美軍對委內瑞拉發動突擊行動並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫妻後，川普表示美國將暫時治理委內瑞拉，並不排除進一步軍事行動，並指出美國石油公司也將進駐委內瑞拉。根據《CNN》報導，馬杜洛現也被拘留於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

不過到底馬杜洛是如何觸犯美國紅線？根據美媒報導指出，包括走私古柯鹼、收賄、下令綁架及謀殺，不過外界也認為，恐怕也是和委內瑞拉大量的石油有關。

值得關注的是，自從軍事行動以來，美方對於馬杜洛可說是極盡羞辱，先是也公布其戴著眼罩與手銬被押送前往紐約的畫面，白宮更是在社群平台上發布其去年8月嗆聲的影片，只見當時馬杜洛對美國叫囂喊說「來抓我啊！我等你啦」，還稱美方是膽小鬼，甚至還撂話說「別讓老子等太久」，但沒想到短短不到半年，馬杜洛這番話一語成讖。白宮更是在貼文中引用國務卿盧比歐的話「如果你不懂，那你現在該懂了」補刀，嘲諷力十足。

