還敢當小王？王子事業重創「遭爆分手粿粿」 無力賠償1600萬超慘

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

范姜彥豐上月29日在社群突發爆料結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，消息一出震撼整個娛樂圈，而深陷不倫風波的王子形象遭受重創，如今事業全面暫停。據《鏡周刊》報導，他每次討論賠償問題就會「哭窮」，似乎無力還清范姜彥豐要求的1600萬，現在還爆出他和粿粿已經分手的消息。

近日爆出王子和粿粿已經分手的消息。（圖／粿粿IG）

王子4日晚間二度透過IG公開向范姜彥豐道歉，並表示在風波發生前的協商會面中有賠償金額的商討，隨後坦承自己無法負擔對方提出的金額，雖請求「分期付款」但遭到拒絕，最後也強調不會逃避，「會與粿粿共同誠實面對並積極解決」。

不倫戀重創王子形象，經紀公司喜鵲娛樂日前也發布聲明稱「即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排」，並針對王子私領域的失當行為引發爭議且佔用社會資源向大眾道歉。現況超慘的王子最近還被爆出已和粿粿分手，二人感情似乎深受工作全面停止、金額無力償還的情況影響，引發外界熱議。

