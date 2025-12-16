還是喝開水吧！藥物+其他飲料後果一次看 最嚴重會致命

藥物研發階段便已設定以白開水作為服用前提，日本岡山市民醫院藥劑部長松山哲史（Matsuyama Tetsushi）提出警告，若搭配其他飲料不僅影響療效，嚴重時更可能危及性命。值此流感盛行時節，許多民眾因身體不適而就醫用藥，更應留意正確的服藥方式。

藥物製作原先就是以搭配白開水作為設計基礎，因此必須搭配開水或溫水服用。 （示意圖／Pexels）

松山哲史強調，藥物製作原先就是以搭配白開水作為設計基礎，因此必須搭配開水或溫水服用，這點相當重要。他詳細解釋各種飲料對藥效的影響機制，提醒民眾切勿輕忽。

若以綠茶配藥，因其濃、苦且含有咖啡因，容易影響藥效；咖啡則會讓藥效發揮低於預期的效果。松山哲史指出，果汁會阻礙人體中分解藥物的酵素作用，使藥效高過需求；而牛奶中含鈣，鈣會與藥物結合，降低抗生素的療效。

果汁會阻礙人體中分解藥物的酵素作用，使藥效高過需求。 （示意圖／Pixabay）

碳酸飲料含有氣泡，會加速藥錠分解、內部物質快速釋放，因而出現副作用，松山哲史特別提醒。他更嚴正警告，若服藥搭配酒精，可能會導致抑制呼吸的副作用，引發生命危險。

松山哲史建議，如果在服藥後飲用運動飲料、柳橙汁或碳酸飲料，都容易影響藥效，真的想喝的話，最少要在服藥後間隔一小時以上。

