還是好冷！大陸冷氣團南下「今晨最低6.4度」 高山有望零星降雪

今（13）天受大陸冷氣團南下及輻射冷卻效應影響，全台各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，清晨低溫，北部、宜蘭低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區處，有10度左右或以下低溫，其他地區低溫14至17度。

全台冷吱吱，氣象署持續針對8縣市發布低溫特報；今晨本島平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的7.3度，新北石碇也僅有7.5度；外島金門則為6.4度。

山區方面，雪山圈谷凌晨出現零下4.3度低溫。玉山、合歡山在今天凌晨，也分別出現-3.9度與-3.7度低溫。今天入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度，請做好保暖措施。

降雨方面，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區及宜蘭地區亦有零星短暫雨，但下半天起北方乾空氣南下，環境水氣逐漸減少。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至19度，馬祖晴時多雲，11至16度。

風力方面，下午起中彰嘉南、恆春半島及澎湖、蘭嶼局部地區有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海邊活動請注意安全。

此外，中部以北3千公尺以上山區，有零星降雪發生的機率，高山夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，並嚴防霜害。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日大陸冷氣團南下影響，環境風場為西北風至東北風，午後可能挾帶微量境外污染物移入，影響本島及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

