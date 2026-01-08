還是想買高股息基金？主動型年報酬拚被動型2倍

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然高股息ETF吹起降息風，不過，國內穩健型投資人居眾，還是有人希望能夠長期投資高股息基金，法人分析，高股息基金不光只有元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、群益精選高息(00919)這類「被動型高股息ETF」，主動型高股息基金如元大台灣高股息優質龍頭基金的去年報酬率幾乎是被動型兩倍。

根據Cmoney統計顯示，被動型高股息ETF中，元大高股息去年報酬率12.3%、群益精選高息8.1%、國泰永續高股息7%，不過，高股息基金中，元大台灣高股息優質龍頭基金報酬率高達23.9%，幾乎是0056的兩倍。

法人分析，主動型高股息基金除主動選股，更可因應市況適時獲利了結，創造資本利得；而元大台灣高股息優質龍頭基金去年含息報酬率23.9%，年終更加碼配發資本利得，合計年化配息率8.1%，穩健型投資人可考慮納入投資配置。

