還是抗中！日本追加5架「海上衛士」大型無人機 強化釣魚台海域監視

日本海上保安廳確定將再引進5架MQ-9B 「海上衛士」無人偵察機，於2030年前達成10架運用規模。 圖：翻攝GA-ASI官網

[Newtalk新聞] 鑑於中國海警局公務船頻繁且反覆駛入釣魚台（日本稱尖閣諸島；中國稱釣魚島），導致海上監視需求大幅上升。日本海上保安廳確定將追加引進5架大型無人機「海上衛士」（MQ-9B SeaGuardian），預計到2030年度建成10架的運用體制。該政策決定已在國土交通相金子恭之與財務相片山皋月之間的預算磋商中達成一致。

目前海上保安廳運用3架「海上衛士」，原計劃在本年度內再增加2架，但因11月在北九州機場發生1架著陸時與跑道碰擦事故，導致機體受損，全型號機體暫停運用。但因應釣魚台周邊情勢持續緊繃，仍決定大幅提升空中長期監視能力，強化對中國公務船的即時監控與應對。

廣告 廣告

日本首相官邸23日召開強化海上保安能力相關閣僚會議，會中以確保海上保安官人力為重點，討論待遇改善議題。首相高市早苗明確表示：「將致力改善海上保安官的工作環境。」相關措施包括為大型巡邏船船員完善船上網路環境、改善宿舍設施等，以提升勤務條件並穩定人員留任。

高市早苗並指示，基於國家安全保障戰略等安保相關3份文件修改討論，在海上安全領域也要妥善推動落實。近年釣魚台周邊中國海警船活動頻繁，2025年內多次出現連續多日侵入靠日本一側海域情事，日本政府持續透過現場驅離及外交抗議強硬因應。此次無人機擴充計畫，被視為日本在東海維持現狀、強化嚇阻力的重要一步。

海上保安廳強調，「海上衛士」具備超過24小時滯空能力及先進雷達、紅外線監控設備，能有效支援巡邏船與有人機，涵蓋東海、太平洋及日本海廣大海域的警戒監視與災害應對任務。追加計畫完成後，將進一步鞏固日本周邊海域的監視網。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國海油渤海「第7井」億噸級油田發現 秦皇島29-6單井日產2560桶原油

楊宏基觀點》不適用於與中國的衝突！《美國的無人機妄想》：火力才是勝負關鍵