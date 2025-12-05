還是要去！德國外長瓦德富爾重啟訪華行程

（德國之聲中文網）還是要去：德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）將會在本周日（12月7日）前往中國進行訪問，與中方討論多項議題。然而，更關鍵的，可能是確保雙方會談氛圍順暢。

原本瓦德富爾先是定於10月26日訪問中國，但在啟程兩天之前臨時取消了行程。據政界人士透露，找不到足夠高層的對話對象，這次訪問“沒有意義”。幾乎沒人能願意與德國外長會面，被一些觀察者視為外交尷尬。德國外交部當時的解釋是，中方一直沒有確認瓦德富爾除與王毅外長會晤之外的任何其他會晤安排。

廣告 廣告

受到中國的冷遇，與瓦德富爾此前的言論不無關系。在訪問日本和印尼前，他多次公開指責中國在台灣海峽及東海、南海的“咄咄逼人”態度。對此，中國外交部發言人毛寧發出不要“煽動對抗、加劇緊張局勢”的警告。結果，除與中國外長王毅會面外，德國外交部幾乎無法安排瓦德富爾與中方其他高層的會談。

情況有所緩解

德國副總理兼財政部長克林貝爾（Lars Klingbeil）近期訪問中國，緩解了緊張氣氛。他在會見中國政府代表時，強調德國企業獲取關鍵原材料的需求，同時也避免激怒對方。其中尤為敏感的是稀土資源問題。德國在鋰等稀土供應上高度依賴中國，這些原材料對汽車工業及軍工產品不可或缺。長期以來，中國通過低價策略控制全球市場，並將其作為地緣政治籌碼。此前中美貿易摩擦時，中國一度威脅停止出口，德國汽車廠曾擔心難以維持生產。

政治學家兼中國問題專家厄特爾（Janka Oertel）表示，德國長期依賴中國稀土，也是多年不作為的結果：德國沒有大力發展本土稀土生產，因成本高且環境影響大，而中國供應量充足、價格低廉。

另一個敏感議題是俄烏戰爭中中國的角色。德國總理梅爾茨在G20峰會期間與中國總理李強見了面，他計劃於2026年1月或2月訪華，討論中國在結束俄烏戰爭中可發揮的作用。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。



作者: Jens Thurau