還是護國神山夠力！鳳凰颱風3原因 接近台灣將快速減弱
颱風「鳳凰」今天（8日）清晨增強為中度颱風。氣象專家林得恩指出，鳳凰在巔峰期將是一個「又強又大的怪物」，不過在接近台灣陸地前後，會因多重因素導致強度快速下降，預估將減弱為輕度颱風。他強調，雖然颱風有減弱趨勢，但仍須嚴防強風、豪雨與長浪影響。
鳳凰颱風強度達中度上限
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署今晨2時最新氣象資料，鳳凰颱風目前強度介於中度颱風上限與強烈颱風之間，7級暴風半徑已擴大至320公里，顯示其結構龐大、能量充足。他形容鳳凰是個「又強、又大的怪物」。
三大因素導致減弱
林得恩分析，鳳凰颱風接近台灣前後將明顯減弱，主要受三項因素影響：
菲律賓地形干擾：颱風通過菲律賓北部時，受地形與山脈破壞，部分結構遭到削弱。
冷空氣侵入影響：北轉過程中，北方冷空氣逸入，破壞颱風原有的暖心結構，加上進入海洋熱能較低、垂直風切大的區域，使颱風能量消散。
中央山脈破壞結構：接近或登陸台灣時，中央山脈將進一步破壞颱風結構，導致其強度快速下滑。
林得恩表示，綜合判斷鳳凰降為輕度颱風的機率最高。不過他也提醒，雖然強度減弱，但颱風仍可能帶來明顯風雨與海象變化，民眾不宜掉以輕心。
專家：台灣仍是「護國神山」
林得恩最後提到，中央山脈在颱風接近時扮演重要的防護角色，再次展現台灣地形的保護效果。他以一句話總結：「還是護國神山，夠力！」
更多東森新聞報導
普發1萬登記秒填完「他感覺很怪」網秒懂：有被害妄想症
普發現金登記成功！4情況恐無法入帳
未來半年4生肖好運爆發 貴人加持迎事業高峰
其他人也在看
鳳凰恐轉強颱！將穿越台灣上空 2因素影響走東西岸
鳳凰颱風即將來襲，氣象粉專預測其強度可能達到強烈颱風等級，預計將在下週三、四期間穿越台灣上空。至於颱風路徑是走台灣海峽或東岸，將取決於北轉的時間及位置，提醒應盡早準備防颱工作。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰升級中颱! 最快週一發布海警 不排除週三"中部登陸"
生活中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，今(8)天清晨增胖為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，路徑朝著菲律賓前進，接著可能北上來到台灣，氣象蜀更最快下週一、二陸續發布海警陸警、更不排除週三可能從中部來登陸！民視 ・ 6 小時前
鳳凰路徑再西修 氣象署最新預估出爐「會登陸台灣」 將走最可怕路線
今年第26號颱風「鳳凰」持續朝菲律賓呂宋島進逼，雖目前仍維持輕度颱風強度，但很快就會升級為中度颱風。中央氣象署最新預估路徑也出爐，依照圖片資訊，鳳凰將會從高雄、台南、嘉義一帶登陸，成為繼去年山陀兒後，第二個從南部登陸的颱風。中時新聞網 ・ 20 小時前
罕見！ 「鳳凰」挑戰58年來首11月登陸 路徑曝光
鳳凰颱風強度驚人，最快7日升級中颱，將以強颱姿態威脅台灣！氣象專家警告，下週一至週三台灣將面臨明顯風雨，「這個颱風躲不掉，只能面對」。氣象署技正林秉煜表示，鳳凰可能沿台灣海峽北上、直接登陸台灣、走東岸路線，甚至偏西南，「無論路徑如何，台灣都將面臨大量暴雨和強風」。專家提醒，鳳凰若成11月首個登陸台灣的颱風，恐挑戰58年紀錄，呼籲民眾及早做好防災準備！TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 小時前
鳳凰來勢洶洶！粉專分析「3路徑」 走這條恐再重創西南部
第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估週日有機會增強為強颱。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」分析3條路徑表示，鳳凰颱風接下來將持續增強，在登陸呂宋島前有機會增強為強烈颱風，若以路徑1接近台灣，登陸台灣西南部時將還能維持中度颱風的等級，恐再度重創西南部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明年APEC在深圳！陸堅持「一中原則」 陸委會：審慎評估
梁文傑指出，對岸立場表示得很清楚，如果台灣要參加明年APEC峰會，必須符合「一中原則」，政府會加以審慎評估，並努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。他舉例台灣於2014年參與APEC北京峰會的經驗，提及當年由前副總統蕭萬長代表前往，北京做為主辦方，在過程用各種方式貶低台灣...CTWANT ・ 1 天前
影／想念的滋味！彰化名店阿泉爌肉飯、阿璋肉圓恢復供應 饕客排長龍
自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻15天，昨天禁令解除，以溫體豬為主要食材的彰化各爌肉飯及肉圓店，今天上午紛紛重新營...聯合新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰颱風11月「西部侵台」 專家：非常罕見
鳳凰颱風下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海後，將北轉逼近台灣，侵台機率高。對此，氣象專家林得恩直言，11月的颱風強度達中度至強烈之間，且從台灣西部一路北上，無論有沒有登陸，在歷史個案中都是非常罕見的。中時新聞網 ・ 1 天前
魔鬼藏在細節裡？爆乳特助曾當卡達航空空姐「燦笑交保」38字自介曝
檢警調偵辦跨國詐騙集團太子集團（Prince Group），同案被告之中，一名公司高層的女特助劉純妤，因樣貌姣好，裁定15萬元交保，面露燦笑還展現「事業線」步出地檢署，引發熱議；她被網友肉搜，曾在卡達航空擔任空服員一年，自介寫下「魔鬼藏在細節裡，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點的累積也可以創造很大的收益」38字，引起網友撻伐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李在明怒嗆柬埔寨詐團 郭正亮對比賴清德無作為：抗中保台威力去哪？
在柬埔寨進行跨國詐騙的太子集團涉嫌在台洗錢，檢調4日進行大規模搜索，天旭國際科技負責人王昱棠等人遭收押禁見。對此，前立委郭正亮在網路節目《新聞大白話》表示，南韓總統李在明得知柬埔寨詐騙受害者中有韓國人，立刻表示要派軍警，南韓受害者1周便被釋放，賴清德從未作出此類表態，郭正亮質疑，為何不把「抗中保台」的威力放在這裡？郭正亮指出，美國10月14日公告太子集團炒作......風傳媒 ・ 19 小時前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 2 天前
颱風鳳凰「罕見」特殊案例 專家提冷知識：鳳凰不是鳥
颱風鳳凰生成後仍不斷增強，預估其顛峰強度可達強烈颱風等級，依照目前預估路徑除了登陸菲律賓，未來也將朝台灣撲來。氣象專家林得恩今（7）日po文，分析指鳳凰是個罕見的特殊案例，他還提到相關冷知識，強調本次「鳳凰」颱風，「不是花，不是鳥，而是山；香港命名。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風下週恐「北轉」襲台！林得恩曝3特點直呼：罕見個例
根據中央氣象署最新路徑預估，「鳳凰颱風」恐將在下週一（11/10）從台灣西南方海面北轉襲台，從台灣海峽進入，威力不可小覷。氣象專家林得恩今（7日）指出，鳳凰颱風形成的時間、強度及路徑等，在過去歷史個案中都非常罕見，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例，讓他直呼：「鳳凰，罕見個例！」太報 ・ 1 天前
太子集團「爆乳燦笑特助」被爆已當媽！亮眼學經歷全起底 本尊急關私人社群
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導以陳志為首的「太子集團控股」近期因涉及跨國詐騙、洗錢等罪嫌，遭美國起訴並列入制裁名單。台灣檢調也主動分案偵辦，北檢4...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間EBC東森新聞 ・ 1 天前
苗縣溫體豬今復市 衛生局稽查市場攤商及加工廠
因應中央宣布11月7日零時起豬肉復市，苗栗縣政府衛生局啟動防疫應變，針對縣內製造、販售及餐飲業者完成108次稽查，並結合7次聯合稽查，查核46家市場與校園餐飲系統，重點檢視肉品來源文件、屠宰合格證明及販售環境衛生，確保流向可追溯、食品安全無虞，嚴守非洲豬瘟防線。中時新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰增強為中颱！專家曝路徑強度仍有變數 「這兩天」慎防暴風及大量降雨
即時中心／梁博超報導今年第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨2時增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。氣象專家吳德榮指出，下週二、三需慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅；另外，由於鳳凰颱風進入南海北轉過程中受到3因素影響，強度減弱也造成模擬路徑更加分歧，所以目前未來路徑、強度都還有很大變數。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前