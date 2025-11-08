還是護國神山夠力！鳳凰颱風3原因 接近台灣將快速減弱

颱風「鳳凰」今天（8日）清晨增強為中度颱風。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）





颱風「鳳凰」今天（8日）清晨增強為中度颱風。氣象專家林得恩指出，鳳凰在巔峰期將是一個「又強又大的怪物」，不過在接近台灣陸地前後，會因多重因素導致強度快速下降，預估將減弱為輕度颱風。他強調，雖然颱風有減弱趨勢，但仍須嚴防強風、豪雨與長浪影響。

鳳凰颱風強度達中度上限

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署今晨2時最新氣象資料，鳳凰颱風目前強度介於中度颱風上限與強烈颱風之間，7級暴風半徑已擴大至320公里，顯示其結構龐大、能量充足。他形容鳳凰是個「又強、又大的怪物」。

三大因素導致減弱

林得恩分析，鳳凰颱風接近台灣前後將明顯減弱，主要受三項因素影響：

菲律賓地形干擾：颱風通過菲律賓北部時，受地形與山脈破壞，部分結構遭到削弱。 冷空氣侵入影響：北轉過程中，北方冷空氣逸入，破壞颱風原有的暖心結構，加上進入海洋熱能較低、垂直風切大的區域，使颱風能量消散。 中央山脈破壞結構：接近或登陸台灣時，中央山脈將進一步破壞颱風結構，導致其強度快速下滑。

林得恩表示，綜合判斷鳳凰降為輕度颱風的機率最高。不過他也提醒，雖然強度減弱，但颱風仍可能帶來明顯風雨與海象變化，民眾不宜掉以輕心。

專家：台灣仍是「護國神山」

林得恩最後提到，中央山脈在颱風接近時扮演重要的防護角色，再次展現台灣地形的保護效果。他以一句話總結：「還是護國神山，夠力！」

廣告 廣告

更多東森新聞報導

普發1萬登記秒填完「他感覺很怪」網秒懂：有被害妄想症

普發現金登記成功！4情況恐無法入帳

未來半年4生肖好運爆發 貴人加持迎事業高峰

