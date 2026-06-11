還會下多久？賈新興估「這天梅雨結束」夏季型天氣報到

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生活中心／倪譽瑋報導

歷經下週一、二的一波鋒面後，降雨預計逐漸趨緩。（圖／翻攝自賈新興臉書）

近來台灣受梅雨影響，不少地區濕答答。梅雨預計何時停？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興於臉書和YouTube頻道說明，明（13）日的低壓帶後，週末（13、14日）有鋒面接近前的偏西南風，下週一、二（15、16日）鋒面到來，下週三（17日）起，太平洋高壓逐漸增強，梅雨結束曙光出現，隨高壓漸漸接近，預計下週六（20日）夏季型天氣有望報到。

賈新興指出，未來幾天不同天氣系統輪番上陣，首先明日受低壓帶影響，早上各地有零星短暫雨、午後各地陣雨。週末天氣受鋒面前偏西南風影響，週六（13日）清晨各地有零星短暫雨、午後各地有陣雨，週日（14日）則是台中以南有雨、午後各地有雨。

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下週一至週二換鋒面影響天氣，週一各地局部短暫雨、週二西半部短暫雨。下週三起，太平洋高壓逐漸增強，象徵著梅雨季漸漸結束、轉為西北雨，賈新興對此評價「好天氣曙光出現」，預計當天台南以南清晨有零星雨，午後各地局部短暫雨。

下週日（21日）預計太平洋高壓將影響台灣，梅雨鋒面移到中國長江一帶。（圖／翻攝自賈新興臉書）

更遠的天氣，賈新興說明初步預報結果，下週四至週五（18至19日）天氣逐漸穩定，清晨雲林以南沿海有零星雨；到了下週六各地僅剩午後零星短暫雨「夏季型天氣報到」。

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