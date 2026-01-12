還會再加碼？爆台積電赴美投資「千億美元」內幕 美商務部長：違反DEI條款

台積電在美總投資金額規劃1650億美元（約新台幣5.21兆元），美國商務部長盧特尼克預告，他認為台積電將加碼投資。他並透露，美方去年以違反DEI（多元、公平及包容）條款為由，成功促台積電追加1000億美元建廠。

台積電去年3月宣布加碼對美國投資1000億美元，加計台積電原先計劃投資650億美元在美國亞利桑那州建置3座晶圓廠，總投資達1650億美元。

約一個月前，盧特尼克（Howard Lutnick）受訪表示，他認為川普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2000億美元，他8日接受人氣節目All-in Podcast專訪，再次提到台積電。他抨擊前朝拜登時期的晶片法補貼不合理，「你為什麼要給（補貼）台積電60億美元？它的市值有一兆美元啊」。

拜登2022年簽署「晶片法」（CHIPS and Science Act），投入527億美元促進美國半導體晶片製造和研究，並對半導體巨頭提供數以十億計美元補助，吸引赴美設廠，包括台積電、韓國的三星和SK海力士，以及美國的英特爾（Intel）和美光（Micron）。

美國商務部2024年底宣布，提供高達66億美元補助，協助台積電在亞利桑那州興建3座晶圓廠。盧特尼克說，川普上任後的做法是課徵100%的關稅，使台積電同意在美國設廠，美國也不必提供那60億的補助（應為前述的66億）。

​盧特尼克表示，川普政府的做法還包括告訴台積電：「你簽了合約，裡面有20頁涉及『多元、平等及包容』（Diversity, Equity and Inclusion，DEI）的條款」。台積電依照條款必須聘用一位盲人承包商，還要有跨性別、女同志工程師。盧特尼克說，想想看台積電的情況，台灣有多少女性曝光機工程師？更別提性傾向。他們全都是男性，等於已經違反DEI條款。

「很多人以為共和黨人會直接撕掉DEI條款，但我們不是那種共和黨」。他指出，自己讀了合約後，對台積電指出DEI條款上違約的部分，例如未在無塵室晶圓廠設置托兒中心。

盧特尼克表示，台積電違約在先，美方於是提出條件，如果台積電能加碼投資1000億蓋廠，那所有DEI條款可以一筆勾銷，雙邊於是達成協議，如今有一座1650億美元的工廠正在興建中。他並對台積電後續投資的金額賣關子，表示「我會讓台積電自己去宣布，他們的（投資）規模還會比這（1650億美元）更高。」

