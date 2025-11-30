還會投入2026選戰？李有宜：不排除任何可能 否認因周曉芸空降而退黨

李有宜。資料照



有意爭取新北三蘆區議員的民眾黨發言人李有宜今（11/30）宣布退黨，外界解讀與民眾黨主席黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸空降有關。李下午出面受訪時否認，並表示希望大家可以給所有意參選的人一些空間和機會，相信大家都會選得非常漂亮。至於2026還有機會投入選戰？她語帶保留說「不排除任何可能」。

李有宜下午在台大接受媒體聯訪，對於為何完成學業需要特地退黨，外界聯想與周曉芸有關，李有宜否認，並解釋因為她要從事學術研究，需要全心全意，100%的時間都在學術上面，希望可以心無旁鶩，才會退出黨務及黨職。

她表示，自己是2021年入學，因為現在已經4年了，修業年限是7年，還蠻擔心自己的博士學位，如果論文沒有寫出來的話可能就會沒有這個博士了。

由於黃國昌、周曉芸近日合體掛看板，是否與此事有關？李有宜強調，「沒有關係、沒有關係，這個是我深思熟慮之後的決定」。會呼籲選對會有公平初選？李回應，因為她現在已經不是黨員了，所以對於民眾黨內的事物，她就不做多做評論。

有小草到周曉芸臉書留言質疑空降打亂佈局，李有宜回應，非常感謝民眾黨過去這幾年來的栽培，還有所有小草和三重蘆洲過往立委選區五股的選民對她的支持，希望大家可以給所有意參選的人一些空間和機會，相信大家都會選得非常漂亮。

李有宜說，她非常的感謝三重蘆洲還有之前立委選舉的時候，有五股的朋友們對於她的支持，因為現在她認為自己在能力上也有很多不足的地方，需要趕快回到學校把自己的博士班學位給完成，所以希望大家等等她，「未來也許我們還會再相見」。

對於完成學業的同時還會繼續經營地方？李有宜表示，因為地方上還是很多的朋友，如果有一些邀約，她還是願意去，但是她的大部分的專注的時間還是會在學校。

2026還有機會投入選戰？李強調，不排除任何的可能性，但是她必須說現階段，她所有的焦點都會放在學術上面。

至於若之後投入選戰，有可能轉向國民黨或其他政黨？李重申，未來都不排除任何的可能性，但是現階段還不想想這麼多，先專注學業。

被問及退黨後與黃國昌或創黨主席柯文哲有無聯繫，李有宜指出，今天黨中央像秘書長周榆修、很多的前輩長官，有特別打來致意，有慰留的意思，但她也跟大家說了，因為她需要心無旁鶩地做學業的部分，所以就先暫時退出民眾黨。

至於創黨元老朱蕙蓉轉發貼文，李說，入黨或退黨的抉擇是都是個人的選擇啦，也很感謝這段時間有各界的人士都有看到她的努力，至於誰想要入黨、退黨，她就不便干涉。

