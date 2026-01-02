即時中心／廖予瑄、陳治甬報導

全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。

根據氣象署資料，今日北台灣及東北部附近雲量較多，在上半天時，基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢較明顯；下半天時，基隆北海岸及大台北山區仍有些降雨。隨著北方乾空氣南下，今晚到明（3）日天氣將轉乾，在基隆北海岸、東北部地區、東部有出現局部短暫雨的機率；而北部山區、台東、恆春也會出現零星短暫雨；至於西半部大部分則是多雲到晴的天氣。

林定宜指出，水氣將在下週日（4日）減少，天氣轉為乾冷，東半部、恆春半島會出現零星短暫雨，其他地區則是晴到多雲的天氣，他說，由於風向轉為偏東風，因此氣溫會稍微回升。在下週一（5日）到下週二（6日）時，另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南下，造成有一些中層水氣被帶到台灣，迎風面桃園以北地區、東北部、東部可能會有局部短暫雨；台東、恆春半島則是零星短暫雨。下週三（7日）到下週五（9日），則會受到下一波強烈大陸冷氣團影響，空氣會較乾，因此只有迎風面地區東半部、恆春半島會有零星短暫雨；其他地方晴到多雲。

降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，林定宜說明，隨著強烈大陸冷氣團南下，氣溫將越晚越低。截至今日下午2時50分為止，最低溫出現在新北市富貴角及連江縣東引，僅剩8.3度；其次為桃園市楊梅區茶改場8.9度；新竹縣湖口鄉國道1號南向82公里處測得低溫9.0度；新竹縣關西工作站也只有9.9度；此外，台北氣象站低溫也降到12.0度，預計今晚還會再下滑。明（3）日受到大陸冷氣團影響，天氣較乾，清晨中部以北地區恐達10度低溫，東北部也只剩10度左右；南部地區12度；花東地區也只有13到14度，林定宜提醒，中南部白天將回溫，因此日夜溫差恐達10度以上，早出晚歸的民眾要特別注意。

明日天氣預測。（圖／氣象署提供）

林定宜說，下週日（4日）受輻射冷卻效應影響，清晨溫度低，但白天時，溫度會逐漸回升，北部地區將回升到20至21度；中南部的日夜溫差大。在下週一、二（5、6日）時，會受下一波強烈大陸冷氣團影響，南下水氣增加，溫度將再次下降。下週三（7日）到下週五（9日）則是受另一波強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低；林定宜也強調，下週三、四（7、8日）時，中南部的日夜溫差恐怕會有10度之大。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

對於今晚到明晨最新的低溫燈號，林定宜表示，高雄以北、宜蘭、花蓮附近都有出現黃燈以上的低溫燈號，最低溫出現10度以下低溫；苗栗以北、宜蘭附近甚至出現橙燈，代表24小時內的溫度低於12度，最低溫度達10度以下；金門則是出現低溫黃色燈號。





陸上強風特報。（圖／取自氣象署網站）

林定宜指出，由於明日東北季風明顯增強，全台多地今晚到明晨會出現陸上強風特報，台南以北地區、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼，預估平均風力為6級，最大陣風有8級以上的機率；其中，澎湖更可能會有平均風力9級，最大陣風11級以上的機率。

原文出處：快新聞／還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度

