還會更冷！0度線接觸台灣 鄭明典：1/2晚上有機會

還會更冷！前氣象局長鄭明典表示，1月2日晚間可能出現強烈大陸冷氣團，當850百帕的0度線碰觸台灣陸地時，台北測站地面氣溫很可能降至10度以下。

鄭明典表示， 850百帕的0度線接觸台灣，可能有強烈大陸冷氣團， 1月2日晚上就有機會，因為模式預報的一致性很高，算是有參考價值。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典今天在臉書發文解釋，冬季低溫預報中提到的「0度線接觸台灣」，指的幾乎都是850百帕的等溫線。他說明，由於模式預報的地面溫度經常出現系統性偏差，需要經過大量訂正才適合使用，因此觀察850百帕的溫度來推估地面氣溫，成為較為方便的替代方案。

美國模式預測。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

關於預測原理，鄭明典表示，冬季冷空氣出海後，海溫較高會使垂直混合效率提升，混合層高度通常會高於850百帕。若混合層處於飽和狀態（降雨中），接近海平面的地面氣溫約為850百帕溫度加8度；混合層較乾燥時則加12度，但可能受輻射冷卻影響，一般落在加8到10度之間。

鄭明典進一步分析，當台北站上空850百帕的溫度低於2度時，地面氣溫達10度以下的機率相當高。然而他也提到，近年台北站的氣溫總是比周邊地區高出1至2度，因此850百帕的0度線接觸台灣，現在代表的是「強烈大陸冷氣團可能」，而非過去認定的寒流等級。

