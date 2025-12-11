還有不同花樣！中國海警船襲擾「金門水域」模式再變化 海巡署中英文霸氣驅離

中國海警船襲擾「金門水域」模式再變化，海巡署中英文霸氣驅離。（取自海巡署官網）

海巡署說，今（11）日中國海警船再度編隊侵擾我金門限制水域，企圖挑戰我方多點、同時對應之能力，海巡署全時掌握目標動態，迅速調派巡防艇前推部署，以堅定執法立場周全應對，成功驅離。海巡署也指出，這次中國海景傳有別於以往，改採不同航入點同時向東航行，顯見其持續在侵擾模式上持續變化。

海巡署金馬澎分署第12巡防區於今日上午8時50分，偵獲關閉「船舶自動識別系統」（AIS）之中國海警「14533」、「14606」、「14529」及「14603」等4艘船隻，以兩兩一組分別自烈嶼南方及料羅西南方海域航入金門限制水域，並同時向東航行侵擾。

廣告 廣告

海巡署4艘巡防艇立即航前近迫對應，採取併航監控，阻擋中國海警船深入我國水域，同時持續透過中、英文無線電廣播，強勢要求其轉向航離。在巡防艇堅定執法下，中國海警船於10時50分航出金門限制水域。

海巡署強調，中國海警有別於前次分別從料羅東方及烈嶼西南方侵入並相對航行之模式，改採不同航入點同時向東航行，顯見其持續在侵擾模式上持續變化，不斷挑戰我方偵蒐及應對極限之意圖。海巡署將持續全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握海上動態，周全應對此類侵擾，全力捍衛國家主權及確保海域安全。

更多鏡週刊報導

不是遲到是進不去！韓國瑜沒看到人點名3次 李洋「向院長報告」：我不是羚羊阿

青山宮遶境傳憾事！男子圍觀竟突倒地不起 急送醫搶救仍不幸身亡

有片／車手遭攔查「撞警逆向逃逸」畫面曝！ 想潛逃國外最終栽在桃機