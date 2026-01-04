還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？

政治中心／黃韻璇報導

川普PO馬杜洛被上銬照片。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。

政治工作者周軒指出，委內瑞拉外交部，2025年12月29日發出聲明，批評美國政府日前批准的對台軍售，並聲稱此舉是「干涉中國內政，還威脅到區域穩定」。如今委內瑞拉總統馬杜洛被抓，卻仍有一堆台灣人在幫忙發聲，讓周軒大嘆，「我就不懂一堆台灣人還在幫馬杜洛說話，是哪個筋不對？」

川普在白宮召開記者會，說明這次逮捕委內瑞拉總統的行動。(圖／翻攝白宮官網)

美軍閃電突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，但川普並沒有透露具體運作方式或接管期限。他表示：「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接。」

川普透露，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，強調美軍沒有任何士兵或裝備損失，大讚行動相當高效。而從川普、白宮曝光的照片中顯示，川普與高級官員在海湖莊園中密切關注情況，川普在記者會中也證實自己「全程監看這場行動」，並大讚美軍直呼「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡，就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。

