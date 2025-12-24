還有同夥？張文作案前「神秘收款近4千元」檢警深入追查金流

即時中心／林耿郁報導

北捷張文行兇案震驚國際，各界都在擔憂，背後是否仍有同謀或者更大的犯罪組織？因此嫌犯的金流，成為檢警一大追查重點；最新消息是，失業多年的張文，帳戶在作案前幾天，竟收到一筆近4千元台幣的匯款進帳。

意欲何為？張文行兇案已經過去五天，但仍留下重重謎團等待破解；其中各界擔憂張文是否勾結「境外勢力」犯案，但在警方、陸委會等官方單位出面澄清後，相關謠言已不攻自破；但現在又傳出，恐有其他人在協助張文作案。

《TVBS》報導，張文自從去（2024）年結束保全工作後，就長期沒有職業與收入，仰賴母親每次匯款3至6萬元不等的經濟援助。

母親給的錢除了生活所需，其餘全被他用來購買犯案工具。導致其名下所有帳戶，餘額都是「0元」或極低數字。

但經過追查，檢警赫然發現在12月13日，竟然出現一筆來自母親以外的「3,985元新台幣」匯款，讓張文得以湊成整數、提款5,500元投宿3天的商旅，並當作犯案基地。

究竟這筆錢從何而來？是否仍有未曝光的黑手或同謀？司法全力追緝中。

