還有呼吸心跳！公館泰式餐廳瓦斯外洩 老闆娘廁所昏迷急送醫

記者楊忠翰／台北報導

阿剛泰式主題餐廳的李姓老闆娘反鎖廁所昏迷送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市公館商圈驚傳瓦斯外洩意外，28日下午4時20分，阿剛泰式主題餐廳飄出瓦斯味，路人見狀急忙報案，警消到場後發現，李姓老闆娘反鎖廁所內，隨即破門將人救出，經檢傷後發現李女意識不清，遂將她送至台大醫院救治，警方亦拉起封鎖線進行採證，藉以釐清事發經過。

警消表示，今天下午4時20分，勤務中心接獲報案，指出汀州路三段上的泰式料理餐廳有濃厚瓦斯味，隨即派員趕赴現場；警消到場檢測後發現，LEL值為20，隨即聯繫瓦斯公司到場，警方進一步搜索廁所，赫然發現廁門被反鎖，遂破門救出李姓老闆娘。

警消檢傷後發現，李女意識不清，仍有呼吸心跳，隨即將人送往台大醫院，警員則在廁所內發現瓦斯桶，初步研判李女疑有輕生意圖，警方已通知李女的女兒到場，藉以釐清事發經過與原因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

