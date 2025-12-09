還有更大的？日本氣象廳：一週內或發生9級地震「緊迫性極高」

▲地震後日本青森縣八戶市道路上散落著玻璃碎片。

【記者 張達威／台北 報導】2025年12月8日深夜，日本本州東部附近海域（北緯41.00度，東經142.35度）發生震源深度50公里、震度芮氏7.5級地震。目前，地震已造成多人受傷，超10萬人需要避難。

12月9日凌晨2點，日本氣象廳發布了“北海道和三陸沿海地區（青森縣、岩手縣、宮城縣）第二次地震警報”，預警未來一周內發生8級以上大地震的可能性相較平時有所增加，機率從原本的0.1%上升至1%。這是自2022年12月日本啟用特大逆衝型地震預警系統以來，日本氣象廳首次發表大規模地震警報。據通報，若發生9級地震，日本海溝沿岸可能造成最多19.9萬人死亡，千島海溝沿岸最多可能造成10萬人死亡。

這次發布的預警訊息針對的是北海道及日本東北地區北部的太平洋近海區域，也是2011年東日本大地震震源域以北的海域，該區域是日本海溝與千島海溝的銜接處。

日本氣象廳預估，未來一週內該區域可能發生最大震級達里氏9級的巨大地震。此外，日本地震調查委員會明確指出，未來再次發生強震的「緊迫性極高」。日本氣象廳稱根據以往全球大規模地震統計數據，震級7級或以上地震發生後一週內，發生8級或以上地震的機率約為1%，高於通常水準。

內閣府參事官森久保司表示：「目前尚未確認是否會發生大地震，但請民眾比平常更加小心謹慎」。他也強調，社會與經濟活動可持續進行，但同時仍須保持防災警戒。

在日本岩手縣釜石市釜石東中學體育館內避難的一位32歲居民稱，即使海嘯警報解除，他仍然帶著家人留在避難中心，因為擔心餘震：“我睡不好，孩子們也坐立不安。而且，地震預警也發布了，所以我們不能放鬆警惕。”體育館內，一位57歲的家庭主婦說自己焦慮得幾乎無法入睡：“想到未來可能會發生大地震，就覺得很可怕。我想做好準備，以便隨時可以撤離。”

2011年日本9級特大地震發生前兩天，北海道和三陸沿海地區就發生了7.3級地震。日本氣象廳的一位消息人士表示，在未來一周內，「最壞的情況是，我們必須假設可能會發生類似3·11地震的災難性地震」。該消息人士還表示：“我們無法保證此類地震不會再次發生，因此做好準備至關重要。”

日本內閣府呼籲民眾啟動“特別備災模式”，須時刻保持警惕，例如在睡覺時在床邊放避難用品，並隨時攜帶緊急逃生包，以確保發布海嘯預警時能立即撤離。同時，民眾日常生活中也須做好準備，如確認撤離地點和路線，聯繫家人的方式，固定家具以及檢查居家儲備物資等。

有分析認為，該預警存在其實是「虛警」的可能性，加之北海道近海及東北近海頻繁發生7級地震，該預警可能達到每2年就發布1次的頻率。（照片翻攝畫面）