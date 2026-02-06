還有機會！威力彩連29槓 頭獎上看11.5億元

威力彩連29槓，累積獎金上看11.5億。(台彩示意圖) 圖：林岑韋／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 威力彩第115000011期頭獎上看9.7億元，已於昨(5)晚開獎，雖然頭獎連槓29期，但高雄開出一注獨得1428萬元的二獎，只差1號與頭獎擦肩而過。台彩表示，下期將於9日開出，累積獎金上看11.5億。

威力彩昨晚開出獎號，第一區為中獎號碼由小至大依序為07、22、28、34、36、37，第二區中獎號碼為07號。根據台彩派彩結果，頭獎繼續槓龜，已連29槓；二獎開出一注獨得1428萬元，只差1號與頭獎擦肩而過，獎落高雄新興區八德一路271號1樓的「熊發財彩券行」。

台彩指出，下一期(第115000012期)威力彩將於9日開出，預估銷售4.6至4.8億元，頭獎累積金額預估上看11.5億元。

