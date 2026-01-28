還有第8彈！《鏈鋸人 蕾潔篇》日本突襲公開隱藏特典，淀治和蕾潔道別

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》，日本官方突然公開了新的第 8 彈入場特典，這次送出的同樣是由原作者藤本樹親筆繪製的珍貴視覺卡。卡面圖案描繪了主角淀治隔著窗戶與蕾潔道別的深情場景，讓許多台灣網友感到羨慕。

日本官方居然還藏有第 8 彈特典！（圖源：チェンソーマン【公式】）

該插圖在去年 12 月底宣布日本票房破 100 億日圓時的感謝圖，當時藤本樹老師更親筆留言表示：「感謝大家這麼捧場！我到現在都還對這一切難以釋懷！」

原本許多粉絲以為隨著日本上映時間推移，活動早該接近尾聲，官方先前也提到第 7 彈是最終彈，卻沒想到居然還有「第 8 彈」的隱藏特典。這張充滿意境的插畫特典一經曝光，很快就引起網友：「還以為到第 7 彈就結束了」、「看來是最後的道別了」、「沒想到還有...我的天啊」、「感謝老師和營運團隊，看來票房又要衝一波了」、「完全沒準備的時候特典就來了」

然而，目前台灣的上映檔期早已進入尾聲，不少影城早就陸續下檔或大幅減少場次。面對日本釋出的隱藏特典，許多台灣網友都敲碗希望台灣代理商與戲院也能跟進，來個最終正式下檔前的特典活動。