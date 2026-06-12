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即時中心／陳奕劭報導

國民黨台北市議員應曉薇涉入京華城弊案，最後由女兒應佳妤「代母出征」參選台北市第五選區（中正、萬華）議員。應曉薇昨（11）日在臉書大讚「8歲就努力付出地方的資深新人」，文中卻沒有為「8歲就努力付出地方」提出更多解釋，讓不少網友眼見了，紛紛看傻。

應曉薇大讚女兒

台北市議員參選人應佳妤近日在選區街頭掛起看板，標榜國外學歷之餘，也推出「AI學校教育」、「AI智慧長照」、「AI中正萬華美食」等政見。應曉薇昨日也在臉書發文力挺女兒參選，她表示，「加油，從8歲就努力付出地方的資深新人，請大家為她加油」，並貼出一張應佳妤與狗合照的圖片。

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快新聞／還有臉？應曉薇大讚女兒「8歲努力深耕地方」 網友全看傻

國民黨台北市議員應曉薇發文大讚女兒。（圖／擷取自應曉薇臉書）

網友酸爆應曉薇

對此，網友在貼文下方紛紛留言，「8歲能為地方付出什麼？這種文案到底哪個幕僚想得笑死」、「8歲是要付出什麼啊」、「好奇8歲如何努力付出地方」、「連勝文2歲自耕農了，你8歲才開始深耕，太慢了啦」。還有網友酸她之前在西門町當街吸菸，被男友環抱的形象。

民進黨新聞部副主任黃子一日前也在臉書批評，「自己作為從小在中正萬華長大的孩子，真的是看了很厭惡。到底什麼是AI中正萬華美食？」，黃子一也在文中細數應曉薇多項爭議，批評應佳妤，「高中畢業後都在國外讀書，23歲剛回國就要當議員，到底把中正萬華的選民當成什麼」。



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原文出處：快新聞／還有臉？應曉薇竟大讚女兒「8歲努力深耕地方」 網友一看超傻眼

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