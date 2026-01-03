還有誰曾經歷嚴苛考驗？林岱樺政見會喊：我已死過一次

民進黨高雄市長初選今天（3日）舉行提名政見會，綠委林岱樺表示，自己已經是死過一次的人了，她經得起千錘百煉，把過去一年所受的委屈都當成養分，「有哪一位候選人曾經經歷過如此嚴苛的考驗呢？」

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺表示，她這一年來遭受了許多的打擊跟考驗，「我已經是死過一次的人了，如同劫後餘生站在這裡侃侃而談高雄市政，更因為我經得起千錘百煉，更重要的是，我將無止境的搜索、約談、抹黑攻擊、封口令、恐嚇令都當成淬鍊林岱樺的養分，糟蹋我一年，證明我沒有任何一毛錢流入私人的口袋，有哪一位候選人曾經經歷過如此嚴苛的考驗呢？」

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺說，她不是「好命囝」，是打不倒的高雄女兒，充滿了正能量。高雄市長的選舉，比的不是靠山，也不是比大咖，更不是比誰是誰的小弟。她強調，這次高雄市長的選舉是一場公民運動，是一場市民做主的運動，市民最大咖，市民才是天王，「以民為主，市民最大，支持林岱樺，讓高雄越來越好。」

