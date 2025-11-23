還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光

氣象粉專表示，未來幾天預計會有輕颱生成，其外圍環流配合東北季風水氣，周四除了中部多有雨。（示意圖／東森新聞）





未來一周除了東北季風，還要注意颱風的動態！氣象粉專表示，未來幾天預計會有輕颱生成，其外圍環流配合東北季風水氣，周四除了中部多有雨。

中央氣象署指出，明（24）日傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，此波東北季風預計影響至周五（28）日，周末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。

除了東北季風，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周在菲律賓群島一帶有熱帶擾動，目前預估路徑為一路朝西向越南移動，在通過菲律賓群島上空或通過時增強為熱帶性低氣壓，進入南海後再增強為輕颱，並於周末登陸越南。

廣告 廣告

氣象粉專表示，雖此系統對台灣無直接影響，但周四（27日）環境水氣多，颱風外圍環流配合東北季風水氣，巴士海峽至台灣東側有鋒面建立，僅中部為多雲時晴天氣，其餘地區為多雲到陰有短暫陣雨天氣，北部及東南部降雨稍明顯，此波雨勢預計影響至周五，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

更多東森新聞報導

情侶因365元「敗金鹹酥雞」分手 店家被神出網友瘋朝聖

外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了

快儲水！明4縣市停水「新北、桃園」11小時沒水用

