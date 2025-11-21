還有颱風？專家示警「天琴」最快下週生成 對台影響曝光
還有颱風？氣象專家賈新興指出，菲律賓東方外海有熱帶系統發展機會，且有可能登陸呂宋島，隨後進入南海成颱，屆時它就會是今年第27號颱風「天琴」。
根據氣象專家賈新興表示，23日至25日時菲律賓東方外海有熱帶系統發展機會，該熱帶系統朝呂宋島南部登陸，預測27日至28日進入南海，不過目前預測它會持續往南方移動，對台灣無影響。
氣象專家賈新興指出，菲律賓東方外海有熱帶系統有機率生成颱風。圖／翻攝自賈新興臉書
至於為什麼秋天仍然有颱風呢？氣象專家林得恩解釋，從長期氣候統計來看，11月有颱風還算是正常的，「11月仍在颱風季尾端，平均每年仍有約1至2個颱風生成。」
林得恩也解釋形成颱風的原因，分別為海水溫度仍夠暖（台灣以南的西北太平洋海水溫度11月仍有攝氏26–29°C，通常，只要高於26.5°C，仍能供給颱風發展所需能量）、秋季季風轉換期的大尺度環流（11月正值東北季風增強時期，但太平洋高壓勢力仍未完全退場之際，西北太平洋及南海海域仍有較強的季風輻合帶，容易觸發熱帶擾動生成）以及氣候變遷的影響（全球暖化，促使海溫上升，颱風季有被拉長的趨勢），因此11月仍有颱風，不代表今年天氣特別異常。
林得恩解釋秋颱生成原因。圖／翻攝自林老師氣象站
林得恩還提到，由於氣候變遷以及全球暖化緣故，也正在讓颱風季變長、颱風強度變強；使得11月颱風出現的「機率略上升」，值得繼續追蹤關注。
另外根據歐洲的EC-AIFS和美國NCEP數值模式模擬，大約在11月25日或26日前後，菲律賓東部海域將有熱帶擾動蠢蠢欲動，並且有朝向菲律賓中部陸地移動或穿越的傾向，預估對台灣的天氣影響並不大。
