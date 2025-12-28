還有4天迎2026 卓榮泰批立院：預算書一頁未翻、一字未看、一元都未審

行政院長卓榮泰出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」。行政院提供



行政院長卓榮泰今（12/28）日陪同總統賴清德出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，他在致詞時表示，立法院「連預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審」，其中客委會年度預算約36億元，隨著新年度即將展開，許多計畫都將難以順利執行。

卓榮泰說，他經常以客家義民爺「忠義精神」勉勵自己及閣員要「忠於國家，義於人民」，唯有如此，行政團隊才能在總統帶領下，將國家帶往最健康、最好、最有未來、最前瞻的方向。但他憂心，明年度中央政府總預算案，立法院「連預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審」，其中客委會年度預算約36億元，隨著新年度即將展開，許多計畫都將難以順利執行。

卓榮泰細數，包含「浪漫台三線藝術季」及相關客家影視節目內容產製，約1.5億元；「客家幣2.0」政策約5千多萬元；照顧客家長輩，對長照系統發揮極大功能的「伯公照護站」，以及客家文化知識傳承體系經費約4千萬元；以及「六堆客家文化園區」硬體整建工程約5500萬元等，若再加上客委會明年編列的一般行政費用，合計約3億元預算恐難以執行。

卓榮泰進一步指出，明年度中央政府總預算案歲出達3兆350億元，其中補助地方政府300多億元預算，目前仍無著落；同時，近3000億元的新興計畫及延續性計畫較今年增加的部分也無法執行，期盼國會儘速審查中央政府總預算案，讓中央與地方合作關係能夠順利展開，也讓臺灣能夠提升競爭力，進一步走向國際。

「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」頒獎典禮選在今日舉辦，別具意義，卓榮泰特別說明，今日不僅是「還我母語運動日」，也是「全國客家日」，大家齊聚一堂，共同緬懷客家先進們對族群與文化的貢獻。

為推廣客家文化，卓榮泰表示，苗栗高中在「青年百億海外圓夢基金」計畫支持下，今（2025）年帶領14位學員，前往法屬玻里尼西亞的大溪地訪查，綜合研究南島文化與客家文化的交會，認識客家移民在南太平洋島嶼落地生根的歷史；而今年榮獲終身貢獻獎的張維安，也參與指導這項計畫，成為實現總統「國際客家」政策的一環。

卓榮泰也分享他近期前往桃園龍潭參訪客家獨立書店「晴耕雨讀小書院」，書店由洪毓穗及其夫婿共同經營，外觀看起來淳樸的老房屋，室內非常溫馨舒適，假日也有許多年輕人在購書和閱讀。他當時特別詢問現場民眾是否使用「客家幣」消費，得到許多正面回應，證明客家委員會推動的「客家幣」政策，已展現許多具體成效，成功鼓勵更多人關懷自己的文化根源。

卓榮泰指出，「客家委員會客家文化發展中心」轄下的「台灣客家文化館」與「六堆客家文化園區」，於今年榮獲交通部觀光署「觀光百大亮點獎」及「最佳國旅創新獎」，這是全國各地客家鄉親與客委會共同努力的成果。他強調，政府未來也將透過「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣IN臺灣」等中長期觀光策略，持續推展臺灣觀光發展，讓國際旅客更加瞭解客家文化與設施。

