還未消防安檢急履勘？信義東延線搶通車惹議 他轟：拿市民安全拚政績
政治中心／陳菀妤報導
台北市政府昨（11）日被爆出為了趕通車，在消防安檢尚未通過，就想到交通部闖關信義線東延段的履勘，被交通部堅絕打回票。台北市捷運局發出新聞稿試圖「澄清」。政治工作者周軒今（12）日在臉書直言，這篇新聞稿簡直是讓人看出蔣萬安團隊目前「急就章就」為了幫蔣萬安拼政績的窘境，漏洞百出。
周軒指出，新聞稿的第一段中，捷運局開宗明義地表示「消防安全設備應於履勘前完竣，並於通車前取得審查及勘查合格文件」，還拉了交通部背書。周軒指出，目前為止還正常，到下一句開始就說謊了。
周軒貼出新聞稿內容「市府已依初勘決議辦理完成改善，經委員確認後報請交通部辦理履勘」，他指出但下一段捷運局的新聞稿卻寫「目前業經消防設備師完成功能檢查確認，並於5月27日掛件申請消防檢查。消防主管機關已於6月4日進行消防檢查，捷運局正依消檢結果進行改善，戮力及早取得消防核可」，換句話說捷運局根本就還沒有拿到消防核可啊！
周軒質疑，那前一段怎麼寫說捷運局已經按照初勘結果完成改善？他直言「拜託不要玩這種文字遊戲好嗎？捷運的公共安全是可以這樣子兒戲的嗎？蔣萬安為了政績不惜賭上市民的生命安全嗎」
這篇貼文也引起許多網友開酸「我知道我會合格，只是還沒發成績而已的概念嗎」、「出事就拉中央交通部墊背啊」、「殷市長要說話了，這樣說就不對了，你有真的到現場看過嗎為什麼要這樣抹黑我們努力認真的同仁呢，你知道什麼叫完工嗎？你是消防專家嗎？你不是消防專家怎麼可以講得像自己是呢？我現在就要在這樣跟你說你講的是錯的不能這樣抹黑」。
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