還未準備告老還鄉？ 柯建銘表態登記參選新會期總召

民進黨團總召柯建銘今表示，他會登記參選下個會期的總召。（資料照片／王侑聖攝）





立法院第四會期將於31日休會，民進黨團今天（23日）行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團三長參選意願，外界關注已擔任25年總召柯建銘，是否會登記連任總召。對此，柯建銘受訪表示，他會登記參選新會期的總召。





根據民進黨團內組織章程，黨團總召任期為一年、連選得連任，且任3屆立委者為當然候選人；幹事長及書記長的任期則是一個會期、任立委達2屆才為當然候選人。





去年大罷免結束後，民進黨內掀起檢討聲浪，矛頭一度指向黨團總召柯建銘，並傳出黨團高層醞釀全面改選幹部，總統賴清德當時也公開表態支持黨團改選。不過，隨著風波逐漸降溫，柯建銘最終也成功挺過逼宮風暴。

然而，柯建銘日前出席「施明德先生專檔」成立茶會後，在臉書發文回憶，1998年曾考慮參選新竹市長，當時施明德勸他「留在國會拚台灣獨立」，他因此留任立法院25年，並直言：「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了。」

隨著本屆會期將至，民進黨團今天行文黨籍立委辦公室，並徵詢擔任黨團三長意願，引發外界關注柯建銘是否會登記連任總召。對此，柯今天則於立院受訪表示，他會登記參選新會期的總召。

