還未營業！林口阿伯保冷箱「偷塞600元」 地瓜球攤販嚇壞

新北林口區舊街一間地瓜球攤販近日發現，一名阿伯會在還沒營業的時間前來，將一疊百元鈔塞進保冷箱隨後就離去，讓店家感到困惑，並在網路上發文詢問，是否有人認識該名阿伯，希望他別再塞錢到攤位。

阿伯將一疊百元鈔塞進保冷箱隨後就離去，讓店家感到困惑。（圖／翻攝自林口大家庭臉書）

地瓜球攤老闆在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發出照片表示，這位先生都趁他們不在時前往攤位塞錢，一週內塞了2次總共600元，但由於是來路不明的錢也不敢亂收，因此將錢拿去警察局裡，交給員警處理。

文章發布後，立即引起網友討論，「可能是很想吃地瓜球，先預付訂金」、「這位先生也常常在我們上班的全家拿面紙給我們和其他客人用，人好像有點情緒」、「有可能失智了」、「他是不是誤認那是存錢筒」、「怎麼那麼可愛，是小費嗎」。

阿伯共塞了600元。（圖／翻攝自林口大家庭臉書）

對此，警方表示，地瓜球攤老闆已將600元現金交至警局，依拾得物受理報案，將在「拾得遺失物處理系統」公告招領，若半年內失主沒有前來領取，遺失物所有權將歸拾得人所有，若拾得人也沒在期限內領取，則將充公。

