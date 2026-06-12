還欠1.7億賠償金！吳乃仁捲台糖購地弊案 北院拘提撲空昨「自行到案」遭管收

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[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

前民進黨祕書長、新潮流大老吳乃仁因2003年擔任台糖董事長期間，涉及賤賣台糖土地給民間公司，遭法院認定背信罪判刑9月定讞；而民事賠償部分加計利息、扣除已追回金額後，仍欠國庫約1.7億元。台北地院於本月3日曾發拘票前往其住處拘提卻撲空，台糖則在近日向台中地方法院聲請管收吳乃仁。台中地方法院今（12）日指出，吳乃仁已於昨（11）日到案，經法院訊問後，認債權人聲請將債務人吳乃仁予以管收，為有理由，裁定准予管收，並已依法解送至台中看守所附設管收所。

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吳乃仁捲台糖購地弊案。（圖／資料畫面）

據了解，吳乃仁民事賠償案目前繫屬台中地院，台北地院2024年12月受囑託，先扣押吳乃仁約1700萬元資產，台糖事後證實已陸續追回700萬元。台糖於2024年底、2025年初再次向法院聲請強制執行，並請法院調查吳乃仁等債務人的財務狀況。

吳乃仁過去於台糖董事長任內，因涉接受前立委洪奇昌請託，賤賣土地給春龍開發公司，遭台中高分院依背信罪判刑9月、洪奇昌無罪、春龍公司總經理潘忠豪8月徒刑確定。

而吳乃仁於2014年5月27日入獄，經縮刑後於2015年1月17日從花蓮外役監刑滿出獄。民事責任部分，吳乃仁與春龍公司等被判應賠台糖1.1億元確定，加計利息後，相關債務估算約1.7億元。

台中地院指出，因債權人持執行名義多次聲請對吳乃仁等人的財產進行強制執行，但截至去年4月底，吳乃仁僅部分受償，尚有鉅額債款未受償，卻出入高檔餐廳及搭乘百萬名車等逾越一般人通常程度地豪奢生活，足認顯有履行義務之可能卻故不履行。

吳乃仁接受訊問時辯稱，其住所地為其子所有並出租予他人使用，因罹患疾病生活無法自理，需由子女照顧而居住於子女住處，才導致未遵期到庭接受訊問及陳報相關資料，並強調有與債權人協商清償債務的意願。但法院認定，吳乃仁雖表達有協商意願，但並未提出具體地清償債務內容，其代理人也當庭表示今日無法進行協商。審酌對其財產強制執行確已不足抵償債權，且無法發現其應交付的財產，並考量他屢次未依本院命令遵期據實報告財產狀況、未提供擔保或遵期履行，顯見其非「不能報告財產狀況」，堪認債權人聲請管收為有理由，因此依法裁定准予管收。

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