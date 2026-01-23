還欠42億不還！川普落實「脫鉤」 美國正式退出世衛組織

美國政府於週四（22日）宣佈正式完成退出世界衛生組織（WHO）的程序。這是繼去年美國總統川普宣佈終止美國對該組織長達78年的承諾後，雙方關係正式宣告斷裂。聯邦官員證實，美國已停止參與所有WHO相關委員會與技術工作小組；然而，此舉引發公共衛生專家強烈抨擊，認為在缺乏國際情報共享的情況下，美國未來應對新大流行病的能力將嚴重受挫。

美國正式退出WHO。 （圖／《路透社》）

《美聯社》22日報導，川普上任之初即簽署行政命令，指責WHO對新冠肺炎（COVID-19）疫情處理失當、未能進行必要改革，且易受特定成員國的政治影響，宣布退出。此外，川普政府的另一項不滿是，行政部門認為，WHO自1948年成立以來，從未有美國人出任秘書長，這對身為最大出資國的美國並不公平。

根據美國衛生及公共服務部（HHS）數據，美國每年平均支付1.11億美元（約35億元新台幣）的會員費，並額外提供約5.7億美元（約180億元新台幣）的自願捐款。

醫學專家對美國「孤立主義」的防疫政策感到憂心。喬治城大學（Georgetown University）公校法律專家高斯汀（Lawrence Gostin）指出，退出世衛將使美國科學家失去獲取他國即時疫情數據的管道，特別是針對流感病毒株的全球監測。這類情報是開發年度流感疫苗與新型傳染病藥物的關鍵，若失去世衛作為資訊中轉站，美國藥廠在研發時效上恐將落後全球。

川普上任之初即簽署行政命令宣布退出WHO。 （圖／《路透社》）

面對各界質疑，川普政府官員表示，美國正致力於與各國建立「直接」的公共衛生合作關係，以取代WHO的中介角色。

傳染病專家與醫學界對此表示強烈反對。美國傳染病學會（IDSA）主席納哈斯（Ronald Nahass）批評此舉是「科學上的輕率」且「誤導大眾」。高斯汀更質疑，考慮到川普目前對多國課徵高額關稅的緊繃關係，大陸或其他受關稅打擊的國家（如非洲國家）是否願意私下與美國簽署數據共享協議，前景極不樂觀。他更主張，當初美國是透過國會法案加入世衛，退出亦應經過國會授權，而非僅憑總統個人命令。

WHO指出，目前美國仍欠下2024與2025年度的會費，總額超過1.33億美元（約42億元新台幣），但川普政府官員對此項還款義務予以否認。

