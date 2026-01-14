還沒上市就被嫌爛？網傳《高嶺鐵衛》試玩心得，結果改圖造假

由前《Apex 英雄》與《泰坦降臨》資深開發者組成的 Wildlight Entertainment 所打造，並在 TGA 2025 擔任壓軸發表的團隊射擊遊戲《高嶺鐵衛》（Highguard），預定於今年 1 月 27 日正式推出。 然而，距離上市只剩不到兩週的時間，官方卻完全沈默。甚至最近網路上，還有人自稱已經玩過並曬出截圖，聲稱遊戲非常的爛，最後卻被抓包造假。

至今仍然沒有任何消息。（圖源：高嶺鐵衛）

廣告 廣告

在官方資訊極度匱乏的情況下，最近社群出現了一起荒謬的插曲。一名國外玩家在 X（推特）上發文聲稱自己已經體驗過《高嶺鐵衛》，並貼出 Steam 收藏庫截圖證明，並批評遊戲非常的爛。

然而這貼文很快就被眼尖的網友識破是造假。根據網路偵探指證，該截圖中的遊戲 LOGO 和 SteamDB 後台數據不符，且顯示的「171 個成就」與《雨中冒險 2》（Risk of Rain 2）完全一致，疑似是修圖移花接木；此外，截圖中出現了《高嶺鐵衛》目前並不存在的「DLC」標籤，直接證實了這是為了博取關注的虛假爆料。

雖然造假風波已被澄清，但這也反映了玩家對遊戲現狀的困惑。先前知名遊戲記者 Paul Tassi 對此現象表示質疑，指出一款距離發售只剩 2 週的大作，官方卻毫無行銷動靜，情況很不尋常。發售前完全切斷與社群的溝通，讓外界對遊戲能否如期且順利上市打上一個大問號。