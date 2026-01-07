即時中心／高睿鴻報導

強烈冷氣團襲擊全台，今（7）早出門上班課，許多民眾可能都會感受到，空氣相當寒冷。氣象署預報中心技正謝佩芸說明，今天清晨因冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫均相當低，台南以北、宜蘭等地的低溫都僅10至12度；北部、中南部內陸靠山區，甚至低於10度；花東及高屏也都低於14度；離島金門最低5.8度、馬祖6.8度、本島最低溫則是新北石碇8.4度、新竹關西及高雄內門不到9度，顯示各地都能感覺非常冷。

謝佩芸表示，這星期受到一波波冷空氣及輻射冷卻影響，各地天氣都相當寒冷，尤其今明兩日，全天都是屬於偏冷天氣；預計到週五、週六，才會有些回溫，但清晨及夜間受輻射冷卻影響，還是相當冷，日夜溫差巨大。她接著指出，從衛星雲圖來看，北方有一大片線條狀雲系，代表冷平流正在發揮影響、也是冷空氣正在南下的象徵。

她繼續說，目前冷高壓中心約位於中國華南地區，該地目前天氣非常晴朗，代表這波冷空氣的性質，應該相對乾燥。綜觀台灣附近，可看見雖然雲量偏多，水氣卻沒有非常多，因此降雨狀況不明顯。

快新聞／還沒冷夠！今晨本島最低溫「差點跌破8度」 氣象署揭回暖時機

從衛星雲圖來看，北方有一大片線條狀雲系，代表冷平流正在發揮影響、也是冷空氣正在南下的象徵。（圖／民視新聞）

未來的氣溫預測方面，謝佩芸表示，今明兩天持續受強烈冷氣團影響、加上清晨有些地方將出現輻射冷卻，所以各地溫度都將明顯偏低；尤其北台灣及宜蘭地區，整天氣溫都很低。北部、宜蘭就算是白天高溫，也大概只有15度左右，一整天都非常冷；至於中南部，白天高溫雖高一些，但高溫也大約僅20度以下。因此她說，即便是對中南部民眾而言，這兩日白天也是相當涼，一整天都會感到冷。

至於週五、週六，謝佩芸指，溫度起伏將變得更明顯，因為冷空氣逐漸減弱、但清晨卻會受到輻射影響，導致氣溫仍低；白天陽光照射後，氣溫則顯著回升，故整體溫差不小。她總結道，從今天開始到週六，各地民眾都應注意，最低溫可能僅10至12度、部分地區甚至恐跌破10度；花東及高屏地區低溫則是13至15度，特別是夜間、清晨這段期間，顯然都會特別冷。

等到週五、週六，謝佩芸表示，白天將會回溫，因此這兩天日夜溫差很大，提醒民眾務必注意。值得一提的是，謝佩芸也說，週日以後，下一波大陸冷氣團又會南下影響台灣，所以北台灣週日白天氣溫又將逐漸下降；但中南部影響程度較小。她預計，這波冷空氣的影響時間相對短暫，下週一之後，冷氣團將逐漸減弱，屆時各地氣溫就能回升。

快新聞／還沒冷夠！今晨本島最低溫「差點跌破8度」 氣象署揭回暖時機

直到本週五、六，台灣氣溫才有可能明顯回暖。（圖／民視新聞）

至於降雨方面，謝佩芸則表示，未來這段時間整體水氣、降雨應該不多；今天台灣部份地區雲量多，但降雨仍是零星。花東、恆春半島有些局部短暫雨，北部山區、基隆北海岸、以及宜蘭，也會出現零星短暫雨；但明天風向轉東北風，迎風面的基隆北海岸、 大台北山區、東北部、花東地區等，降雨範圍可能都會比今天增加。至於週五、週六以後，因水氣減少，所以各地天氣多雲到晴，西部看到陽光的機率很高；東部雲量稍多，恐有零星短暫雨。

總結來說，謝佩芸指，今明兩天各地天氣偏冷，尤其北台灣一整天氣溫都不高於15度，整天非常寒冷；週五、週六白天雖會回溫，但夜間和清晨仍相當冷，日夜溫差很大。同時，這幾天高山地區易出現結冰，雖因水氣沒有很多，下雪機率不高；但當山區路面結冰，仍得當心交通意外，準備登山的民眾，也應帶足適當裝備。

