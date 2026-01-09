還沒冷完！20縣市低溫特報 三地區恐不到6度

中央氣象署今天（9日）上午持續發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有攝氏10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天（10日）上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

低溫區域︰

【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、桃園市、新竹縣，有6度以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新模式模擬顯示，明天下午至12日清晨，另一股冷空氣再補充南下，周末白天氣溫再略降，早晚氣溫因「輻射冷卻」減弱，氣溫反而略升，但仍很低。

