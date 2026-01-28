還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級

生活中心／陳慈鈴報導

林得恩提醒，還有下一波強冷空氣報到，恐達大陸冷氣團等級。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）

氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」

粉專指出，今日持續受東北季風影響，臺灣北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚氣溫亦冷；今晚至明晨將會最冷，預估最低溫中部以北、宜蘭及金門地區攝氏12至15度之間，南部、花東及澎湖地區則為攝氏13至17度，馬祖最低溫攝氏10至11度。

粉專表示，另一方面，今日白天起，華南雲雨帶逐漸遠離，環境水氣開始減少，西半部地區轉為零星短暫雨後多雲的天氣；迎風面的花東地區仍為零星短暫陣雨。1月29日及1月30日，短暫回暖、降雨趨緩。

粉專提醒，下一波強冷空氣會自1月31日晚間起南下，影響時間會比較長，最冷時間會落在2/1至2/3清晨。這波冷空氣強度較強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以濕冷的型態為主（參考今晨AIGFS數值模擬結果）。

