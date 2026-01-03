還沒冷完！下週新冷氣團接力報到 強度上看「寒流」等級

下週起另一波強冷氣團接力報到，將再創入冬以來最低氣溫，很有可能達到寒流等級。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 在經過連日多雨，今(3)天北台灣總算太陽露臉。氣象專家吳德榮指出，雖然今日天氣轉晴朗乾冷，但「強烈大陸冷氣團」仍持續影響，各地持續低溫，今晚到明晨平地最低氣溫只有7度，預計明天冷空氣才會減弱；另外下週起另一波強冷氣團接力報到，將再創入冬以來最低氣溫，很有可能達到寒流等級。

吳德榮指出，今日至明日清晨「強烈大陸冷氣團」影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。今日各地區氣溫如下：北部9至18度、中部7至23度、南部8至24度、東部10至23度。

根據最新預報顯示，明日白天起至5日傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷；不過5日晚間至6日上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降；6日下午起轉乾冷，強冷空氣緊接南下，強度雖僅與前波相近、但因有明顯的夜間輻射冷卻，「極乾冷」的特性猶勝前波。

7日至10日逐日的清晨，將再創入冬以來最低氣溫、並成為首波「寒流」(台北測站≦10度)的機率極高；7日至10日的白天、在陽光下或不覺冷，但入夜氣溫驟降，清晨常有部分地區再創低溫，日夜氣溫的變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。

