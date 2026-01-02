還沒冷完！今年首波寒流恐下週報到 急凍4天跌破10度

強烈大陸冷氣團來襲，今天(3日)清晨最低溫出現在高雄市內門區8.1度，氣象專家吳德榮指出，下週一晚起又將變天，週三(7日)至週六(10日)逐日的清晨，將再創入冬以來最低氣溫，並成為首波「寒流」的機率極高。

3日仍冷但水氣逐漸減少，僅北東、恆春半島有雨。（圖／中央氣象署提供）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，東半部有鬆散低雲(左圖)；伴隨降水回波(中圖)；宜、花少量飄雨(右圖)。最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(3)日至明(4)日清晨、「強烈大陸冷氣團」影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。今日各地區氣溫如下：北部9至18度、中部9至23度、南部8至24度、東部10至23度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日白天起至週一(5日)傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二(6日)上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

2日晚間至3日最冷，中南部要注意日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二下午起再轉晴冷，「強冷空氣」緊接南下，強度雖僅與前波相近、但因有明顯的「夜間輻射冷卻」，「極乾冷」的特性猶勝前波。下週三(7日)至週六(10日)逐日的清晨，將再創入冬以來最低氣溫、並成為首波「寒流」(台北測站≦10度)的機率極高。而下週三至週六逐日的白天、在陽光下或不覺冷，但入夜氣溫驟降，清晨常有部分地區再創低溫。日夜氣溫的變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。

延伸閱讀

從「勝利路」起跑！楊瓊瓔掃「好康」黃昏市場拚台中市長提名

影/屏東玉皇宮「神獸遶境」來了！駿馬率23座神獸祈福

強烈大陸冷氣團發威！氣象署深夜發布「18縣市」低溫恐跌破10度