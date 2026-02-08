還沒冷完！今晚再探10度 春節前半段冷暖變化一次看

受強烈大陸冷氣團影響，全台天氣寒冷，氣象專家吳德榮表示，今天白天起天氣晴朗穩定、氣溫略為回升，但今晚至明晨部分地區仍可能出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖。至於春節天氣，周五至周日小年夜（13至15日）各地晴朗、溫暖如春，不過除夕（16日）起大台北與東北部將轉為濕冷。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今（9日）清晨本島平地最低氣溫約7至9度。白天起西半部晴朗穩定，東半部雲量稍多、偶有零星短暫雨，氣溫略回升但仍偏冷。而這波寒流雖未必達標，但今晚至明晨部分平地仍有10度以下低溫。今日各地氣溫北部8至18度、中部7至22度、南部9至23度、東部8至19度。

吳德榮表示，明白天起至周三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、氣溫回升；周三下午起另一小股冷空氣南下，挾帶些許水氣，北部雲量增多，北海岸及東半部有局部短暫雨，氣溫略降。周四（12日）各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

至於春節連假天氣，吳德榮表示，周五至小年夜（13至15日）各地晴朗穩定、回暖如春，但日夜溫差大；除夕（16日）東北季風略增強，大台北與東北部轉為局部短暫雨，氣溫略降，其餘地區影響較小；初一（17日）再度回暖，各地晴朗穩定，東半部偶有零星降雨；初二（18日）之後的天氣，各國模式模擬結果仍有分歧，需持續觀察。

