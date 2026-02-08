還沒冷完！今晚、明晨再跌破10度 過年天氣搶先看

今（9日）水氣較少，風向逐漸轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，氣象專家吳德榮表示，今晚、明晨本島部分平地仍有10度以下的低溫，需注意保暖。

今日水氣較少，風向逐漸轉為偏東風，各地大多為多雲到晴。 (示意圖/中天新聞)

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，這波強烈大陸冷氣團為本島平地帶來的最低氣溫，為昨晚雲林(古坑鄉)的6.0度。臺北測站則僅降至10.7度，尚未符合「寒流」定義，故入冬以來及今年以來，臺灣唯有一波元月上旬的「寒流」(元月9日臺北測站的9.1度)。今晨氣溫較昨晚微升，截至5：22本島縣市平地的最低氣溫為：南投(中寮)7.1度，新北(石碇區)、臺中(霧峰區)7.7度，雲林(古坑鄉)8.0度。

廣告 廣告

吳德榮表示，今(9)日受「強烈大陸冷氣團」影響，西半部晴朗穩定，東半部雲量稍多、偶有零星短暫降雨的機率。白天氣溫略升、仍偏冷，因夜間輻射冷卻加成，「寒流」雖未必達標，今晚、明晨本島部分平地仍有10度以下的低溫，需注意保暖，續防寒害。今日各地區氣溫如下：北部8至18度、中部7至22度、南部9至23度、東部8至19度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(10)日白天起至週三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，因輻射冷卻，週三清晨仍有低溫。週三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。週四(12日)各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週五至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

吳德榮表示，除夕(16日)東北季風略增強，大臺北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫略降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。年初一(17日)各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大；東半部偶有零星降雨的機率。年初二(18日)之後，各國模擬分歧，需持續觀察模式調整。

延伸閱讀

2/11送神＋清囤！牢記「19大注意事項」 公媽發爐要小心

超猛寒流冰凍全台！21縣市低溫特報 5地區下探6度以下

東北風狂颳！「15縣市」強風特報 外出小心11級陣風