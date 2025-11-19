還沒冷完！南投名間今晨探12.8度 11/24變天轉濕冷

今天(20日)持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨全台最低溫出現在南投名間鄉12.8度。氣象專家吳德榮指出，白天起氣溫漸回升，北台仍偏涼，下週一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫也隨之下降。

今天(20日)持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層鬆散、降水回波不明顯、東北部局部零星飄雨。最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(20)日低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫漸回升。北台仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。各地區氣溫為：北部14至23度、中部13至25度、南部14至27度、東部14至26度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下週日(21至23日)迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；明日、週六北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日各地氣溫回升。

今(20日)晨4時紅外線雲圖顯示，台灣上空雲層鬆散(左圖)；降水回波不明顯(中圖)；北東北部局部零星飄雨(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮提醒，下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二(25日)下午起「東北季風」轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼，下週三各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。

延伸閱讀

連兩震！花蓮東部外海20:38又發生規模4.5極淺層地震

富邦金創投處分ACP Barite股權 獲利91萬美元

耳鼻喉科更名「耳鼻喉頭頸外科」！衛福部：接軌國際