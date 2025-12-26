生活中心／巫旻璇報導

今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。

廣告 廣告





今最低溫探7.4度「還沒冷完」！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光

薛皓天表示，由於大陸冷氣團持續影響，加上台灣位於中高層槽底，並有南支槽通過，使得雲量偏多。（圖／翻攝自中央氣象署）









氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師薛皓天今於臉書表示，今日各地清晨低溫顯著，平地最低溫出現在馬祖，僅7.4度；台灣本島則以新北石碇的10.1度最低，近山區與空曠地區仍可觀測到10度以下低溫。由於大陸冷氣團持續影響，加上台灣位於中高層槽底，並有南支槽通過，使得雲量偏多，迎風面的北部與東部為陰天，局部有短暫陣雨；中部多雲，南部則為多雲到晴的天氣型態。白天氣溫普遍偏低，多數地區高溫不到20度，僅南部可勉強突破20度，提醒民眾早晚外出務必注意保暖。今晚至明晨仍是低溫最明顯時段，平地氣溫約落在12至14度，部分近山區與空曠地帶可能再探10度以下。

展望週末，冷氣團高壓中心出海後，整體影響力逐漸減弱，但中高層槽線仍通過台灣。北部與東部維持陰天偶有短暫降雨，苗栗以南則為多雲到晴。氣溫方面，苗栗以北及花東地區白天高溫約20度左右，台中以南可達21至25度，南部轉為較為溫暖；不過夜間低溫仍偏低，北部、東部約14至16度，西半部因輻射冷卻，局部僅12至14度，近山區仍有10度或以下低溫出現。





今最低溫探7.4度「還沒冷完」！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光

氣象署揭本週天氣型態。（圖／翻攝自氣象署）









週日環境轉為高壓迴流，風向偏東，北海岸、東北角及東部地區為多雲到陰、局部短暫降雨，大台北為多雲時陰；西半部天氣較為穩定，呈現晴到多雲。各地白天高溫可回升至20度左右，但北部與東部仍感偏涼，新竹以南高溫可達22至25度，整體略為回暖。夜間與清晨仍須留意輻射冷卻影響，局部低溫約12至15度。

下週一至週二持續受高壓迴流影響，風向由偏東轉為東南風，僅東北部與東部地區有局部短暫降雨，其餘地區天氣多為晴到多雲。氣溫方面，北部與東部白天高溫可回升至23度左右，西半部約24至28度，體感舒適至偏暖；不過夜間仍有日夜溫差，西半部局部低溫約13至16度，其餘地區約15至17度。

至下週三、也就是今年最後一天，東北季風再度增強，中午過後水氣逐漸增加，北部與東部轉為陰天並有陣雨，跨年夜恐呈現濕冷天氣型態。進入明年後，東北季風仍持續影響，1月2日不排除再達大陸冷氣團等級，後續預報顯示，至1月5日至7日可能進一步升級為寒流，嘉義以北及花蓮地區有機會出現10度以下低溫，水氣偏多情況下，中部以北山區亦不排除再度降雪。不過預報時程仍長，實際是否達寒流等級，仍有待後續觀察與修正。













原文出處：今最低溫探7.4度「還沒冷完」！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光

更多民視新聞報導

火鍋店主打「湯底從中國空運」！一派人秒喊：不敢吃

台製行動電源驚傳起火官方急召回 這一型號立即停用

【MLB】台灣隊注意 日本隊宣布經典賽首波8人陣容「3大聯盟球星入列」

