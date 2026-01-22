還沒冷完！強烈冷氣團達標「台北11度」 下週新冷空氣接力報到

今、明兩天冷氣團籠罩，今（22）日北台整天濕冷、北部、東半部有局部雨。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 天氣冷颼颼，今（22）晨台北測站只有 11.4 度。氣象專家吳德榮指出，今、明兩天冷氣團籠罩，今日北台整天濕冷、北部、東半部有局部雨；明日白天起水氣逐漸減少，預計 24 日冷氣團減弱，氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適；27 日會再有另一波冷空氣南下。

吳德榮指出，今晨台北測站最低氣溫已降至 11.4 度，達到「強烈大陸冷氣團」的標準，但與「寒流」還有段差距。今、明兩天冷氣團籠罩，北台整天濕冷、北部、東半部有局部雨，自明日白天起，北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部兩天皆是多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。

今日各地區氣溫如下：北部 9～13 度、中部 8～21 度、南部 9～24 度、東部 11～22 度。

根據最新預報顯示，24 至 27 日冷空氣減弱、氣溫逐日回升，各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大。

27 日下午，另一波「東北季風」等級的冷空氣將南下，北、東雲增轉雨，氣溫降；28 日北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；29、30 日西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。

