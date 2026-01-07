還沒冷完！急凍到週末「下探5度」 挑戰入冬首波寒流

今天(7日)受到強烈大陸冷氣團影響，清晨各地普遍低溫。氣象專家吳德榮指出，明(8)日至週六(10日)清晨因輻射冷卻效應，有再創入冬本島平地的最低氣溫(降至5度以下)、並成為入冬以來首波「寒流」的機率。

強烈大陸冷氣團伴隨輻射冷卻，連日低溫至週末。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(7日)晨迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中，北部海面有冷空氣的軌跡「雲階」(左圖)，東南部海上有降水回波(中圖)，北部山區及花東有零星少量飄雨(右圖)。最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(7日)上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率；白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。各地區氣溫如下：北部7至15度、中部8至20度、南部9至22度、東部9至22度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(8)日至週六(10日)清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫(降至5度以下)、並成為入冬以來首波「寒流」(寒流定義：台北測站≦10度)的機率。

今(7日)晨4：30真實色雲圖顯示，迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中；北部海面已有「雲階」(左圖)。4：30降水回波合成圖顯示，東南部海上有降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北部山區及花東有零星少量飄雨(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮提醒，這波「強冷空氣」、天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」、逐日的清晨，常有局部地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要細心關照，以保安康。 至於高山的降雪？此波「強冷空氣」2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週六白天至下週二(12日)持續晴朗穩定，下週一、二冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；但連4天早晚持續有強「輻射冷卻」、帶來清晨的「極低溫」，日夜溫差很大、仍需注意。

